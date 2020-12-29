На столы жителей Крыма не попали десятки литров фальсифицированного алкоголя

Сотрудники МВД по Республике Крым подвели итоги оперативно-профилактической операции «Алкоголь и табак», проводимой на территории региона в течение десяти дней.

Мероприятия были направлены на профилактику и пресечение правонарушений, в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Также полицейские контролировали надлежащее использование государственных акцизных марок. В рамках операции по материалам проведенных проверок вскрыто 125 фактов нарушения алкогольного и табачного законодательства. Составлено 94 протокола об административных правонарушениях, в том числе по фактам хранения, перевозки либо сбыта алкогольной и табачной продукции без лицензии либо с нарушением обязательных требований, установленных действующим законодательством, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Всего в ходе рейдовых мероприятий из незаконного оборота изъято более 450 литров спиртосодержащей продукции, 31 литр этилового спирта, 3840 литров пива, 1882 литра готовой бутилированной алкогольной продукции. Кроме того, за 10 дней стражи порядка вывели из нелегального оборота 89 446 пачек контрафактной табачных изделий.

Сотрудниками МВД по Республике Крым продолжается проведение мероприятий, направленных на то, чтобы на праздничные столы крымчан и гостей полуострова не попала опасная продукция сомнительного качества, — подчёркивают в полиции.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам: сообщайте в правоохранительные органы о ставших известными фактах незаконного оборота алкогольной и табачной продукции. Ваше сообщение убережёт потребителей от негативных последствий, связанных с употреблением опасной и некачественной продукции, не соответствующей требованиям безопасности и здоровья населения. Телефон полиции — «102» (с мобильного — «020»).

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым