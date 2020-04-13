На страховки от «коронавирусных» потерь российский бизнес может не рассчитывать

Российские предприятия не получат деньги за простой производства из-за коронавируса, поскольку он не наносит материальный урон. Об этом пишут «Известия» в материале «Страховка от ничего: российскому бизнесу не стоит ждать компенсации ущерба от COVID».

Речь идет о том, что бизнес не получит страхового возмещения за убытки, вызванные распространением COVID-19. Чтобы клиент получил выплату, его имуществу должен быть нанесен материальный ущерб, как, например, от наводнения или пожара, а в случае с коронавирусом подобных потерь нет.

Есть и мировой прецедент. Лондонский страховой рынок Lloyd’s недавно утвердил оговорку об исключении любых рисков, связанных с COVID-19. Поскольку российские предприятия перестраховывают риски за рубежом, это означает, что такое же условие скоро появится в полисах их клиентов.

К слову, у «Росгосстраха» в линейке продуктов для юрлиц нет программ, предусматривающих покрытие деловых рисков — падение цен, спроса, простоев и так далее, отметил его представитель. Не страхует подобные ситуации и «Ренессанс Страхование», поскольку, как рассказали в компании, их достаточно трудно оценить.

Последствия распространения COVID-19 — абсолютно новая реальность для страховщиков. Причем речь идет не о прямых убытках компаний, а косвенных. Они (как неполученная прибыль) могут быть ощутимыми, подтверждают эксперты. Под угрозой находятся в первую очередь средние и небольшие компании, не имеющие достаточного запаса прочности.