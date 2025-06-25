На строительство школы в симферопольском микрорайоне Марьино выделили 780 млн рублей

Сергей Аксёнов подчеркнул, что учреждение, рассчитанное на 500 мест, будет достроено в обязательном порядке.

Ранее контракт на строительство был расторгнут с недобросовестным подрядчиком. При этом новый контракт уже заключен. Принято решение о выделении дополнительных средств – порядка 780 млн рублей. Все рабочие процессы находятся под контролем органов власти, – цитирует пресс-служба Главу республики.

Строительно-монтажные работы ведутся в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» и завершатся в конце 2026 года. Учебный процесс планируется начать 1 сентября 2027 года.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым