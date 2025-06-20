На строительство жилых комплексов в Крыму направят более 12 млрд рублей

Свыше 12 млрд рублей направят на строительство жилых комплексов в Бахчисарае и Симферополе. Соответствующие соглашения подписаны между Советом министров Крыма и застройщиками на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе минэкономразвития республики.

Подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта «Строительство жилого комплекса по адресу: Республика Крым, район Бахчисарайский, Бахчисарай, улица Мира». Объем инвестиций: 8,5 млрд рублей <…> Подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта «Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными торгово-офисными помещениями. Республика Крым, Симферополь, улица Индустриальная, 41». Объем инвестиций более 3,9 млрд рублей, — сказали в пресс-службе.

Проект в Бахчисарае предусматривает строительство жилья, коммерческой недвижимости на площади более 300 тыс. кв. м. Планируется, что в новом районе будут проживать 10 тыс. человек. Общая площадь зданий комплекса в Симферополе будет насчитывать около 49 тыс. кв. м, около 700 кв. м — коммерческих помещений. Оба жилых комплекса с насыщенной социальной, спортивной и коммерческой инфраструктурой планируют построить за восемь лет и шесть месяцев.

Также на полях ПМЭФ заключили меморандум о взаимодействии в сфере реализации на территории Крыма инвестиционного проекта по созданию нового городского округа в Симферопольском районе. Проектом предусмотрены инвестиции на уровне 5,1 млрд рублей, создание нового городского округа на площади около 12 га, развитие зон благоустройства и озеленения.

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме будет работать тематическая зона «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!».

Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.

источник: ТАСС