На стройплощадке КОС «Южные» в Севастополе работают более 120 человек

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин провели выездное совещание на строительной площадке КОС «Южные». Этот объект реализуется в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», которую курирует Минстрой России. На стройплощадке работают более 120 человек, задействовано 15 единиц техники.

На этой неделе проект КОС «Южные» получил положительное заключение повторной государственной экспертизы. Это позволит продолжить строительство объекта высокими темпами и закупить необходимое оборудование, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Обновлённый проект предусматривает строительство очистных сооружений производительностью 130 тысяч кубометров в сутки (с возможностью увеличения до 160 тысяч), глубоководного выпуска в районе Голубой бухты и сбросного коллектора от площадки КОС до уреза воды. Проект исключает строительство 2-го этапа канализационных очистных сооружений в Балаклаве — стоки из Балаклавы напрямую будут уходить по проектируемому сейчас новому коллектору на очистку на КОС «Южные». Работа на объекте выстроена таким образом, что КОС «Южные» будут запускаться поэтапно. Это значит, что качество очистки сточных вод начнет улучшаться еще до окончания всех работ.

Также Михаил Развожаев вместе с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном, Иреком Файзуллиным и заместителем министра обороны Тимуром Ивановым проинспектировали ход строительства объектов историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

Масштабы этого объекта грандиозны. В настоящее время идёт строительство амфитеатра, музеев Византии и Христианства, музея Античности, мастерских, научно-образовательных и молодежных центров. Работы в будущем Музее Крыма на финальной стадии — уже идет внутренняя отделка помещений. Все работы идут в графике, срок сдачи уникального парка — в 2024 году, — отмечает глава города.

Парк строится по поручению Президента России Владимира Путина, это проект Патриаршего совета по культуре, который реализуется при финансовой и организационной поддержке фонда «Моя история» за внебюджетные источники. Сейчас на более чем 70 объектах парка продолжают трудиться более 1000 строителей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя