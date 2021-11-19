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На субботу в Крыму объявлено штормовое предупреждение

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:54 19.11.2021

По информации МЧС, 20 ноября в Крыму ожидаются сильные дожди и порывистый ветер. Объявлено штормовое предупреждение.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, в горах со снегом (10 -15 мм). Усиление западного и северо-западного ветра 15-20 м/с.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах, — сообщает МЧС РК.

Подчеркивается, что существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.

Подробнее о погоде — на КрымМЕТЕО.

На субботу в Крыму объявлено штормовое предупреждение

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