На субсидирование кредитования участников крымской СЭЗ направили 1 млрд рублей
иллюстрация: stocksnap.io

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:08 31.10.2025

Правительство РФ выделило более 1 млрд рублей на обеспечение субсидирования льготных кредитов, выданных участникам свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Выделить в 2025 году Минстрою России в целях предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным участникам СЭЗ на территориях Республики Крым и Севастополя на реализацию инвестиционных проектов, бюджетные ассигнования размере 1 млрд 47 млн 648,3 тыс. рублей из резервного фонда правительства РФ, — говорится в документе.

Уточняется, что средства выделены на обеспечение выполнения в 2025 году обязательств по субсидированию льготных кредитов на сумму не менее 6,9 млрд рублей.

Узнайте больше:  Сергей Аксёнов: "В проекте бюджета Республики Крым на 2026 год в полном объеме сохранены все соцобязательства"

источник: ТАСС

Просмотры: 13

