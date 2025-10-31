На субсидирование кредитования участников крымской СЭЗ направили 1 млрд рублей

Правительство РФ выделило более 1 млрд рублей на обеспечение субсидирования льготных кредитов, выданных участникам свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Выделить в 2025 году Минстрою России в целях предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным участникам СЭЗ на территориях Республики Крым и Севастополя на реализацию инвестиционных проектов, бюджетные ассигнования размере 1 млрд 47 млн 648,3 тыс. рублей из резервного фонда правительства РФ, — говорится в документе.

Уточняется, что средства выделены на обеспечение выполнения в 2025 году обязательств по субсидированию льготных кредитов на сумму не менее 6,9 млрд рублей.

источник: ТАСС

