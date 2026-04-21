На сухопутном коридоре в Крым ожидается рост автотрафика - Марат Хуснуллин
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:46 21.04.2026

Рост автомобильного трафика ожидается на дорогах в Крым, в том числе через регионы Донбасса и Новороссии, в 2026 году, ежегодно количество туристов на полуостров только растет. Об этом сообщил журналистам в ходе III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» в Национальном центре «Россия» вице-премьер Марат Хуснуллин.

Будет [рост трафика], потому что мы видим каждый год прибавление туристов. По Крыму, например, в прошлом туристов было больше. И сейчас, по мере того, что дороги становятся лучше и более безопасными, в Крым едут как через Крымский мост, так и через воссоединенные территории, — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что власти РФ в дальнейшем также ожидают рост трафика на данном направлении, чему поспособствует расширение до четырех полос сухопутного коридора к 2030 году, в частности, к этому сроку пройдет ремонт и строительство дорог между Ростовом-на-Дону и Мариуполем, между Запорожской областью и Симферополем, обхода Мариуполя.

Всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России» — это ежегодное мероприятие, направленное на продвижение и развитие муниципальных образований в России. Форум объединяет лидеров местного самоуправления, представителей бизнеса, общественных организаций и экспертов для обсуждения актуальных вопросов и выработки стратегий развития.

Форум организован ВАРМСУ при поддержке Администрации президента РФ. Деловая программа форума проходит в Национальном центре «Россия». ТАСС — генеральный информационный партнер форума.

источник: ТАСС

реклама в крыму

