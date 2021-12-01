На сутки с лишним в Киевском районе Симферополя не будет воды

Этой ночью и до утра 3 декабря десятки улиц Симферополя останутся без воды. Причина – переподключение сетей.

В рамках реализации Комплексного плана по обеспечению надёжного водоснабжения Республики Крым в период со 2 по 3 декабря будут проводиться работы на Симферопольском гидроузеле по переключению водопроводов и абонентов на новые трубопроводы, — пояснили в симферопольском филиале ГУП РК «Вода Крыма».

С 00:00 2 декабря и до 6:00 3 декабря будет ограничено водоснабжение по следующим адресам:

— ул.Гурзуфская,

— ул.Мате Залки,

— ул.Коцюбинского,

— ул.Битакская,

— пер.Клинический,

— ул.Солнечная,

— ул.Бабушкина,

— ул.Федько,

— ул.Грибоедова,

— ул.Партизанская,

— ул.Суходольная,

— ул.51-й Армии,

— ул.Фурманова,

— ул.Чапаева,

— ул.Щорса,

— ул.Бетховена,

— ул.Лебедева,

— пер.Ладыгина,

— пер.Гранитный,

— ул.Тургенева,

— ул.Фрунзе,

— ул.Киевская (частично),

— ул.Гаспринского,

— ул.Ленинградская,

— ул.Комсомольская,

— ул.Крупской,

— ул.Шмидта,

— мкр.Солнечная долина,

— мкр.Битак,

— ул. Воровского (частично),

— ул.Беспалова (частично),

— ул.Алуштинская,

— ул.Первомайская,

— а также прилегающие улицы и переулки.

Предприятие «Вода Крыма» приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует иметь запас воды на время работ. Графики подвоза питьевой воды будут сообщены дополнительно.