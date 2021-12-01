На сутки с лишним в Киевском районе Симферополя не будет воды

Этой ночью и до утра 3 декабря десятки улиц Симферополя останутся без воды. Причина – переподключение сетей.
В рамках реализации Комплексного плана по обеспечению надёжного водоснабжения Республики Крым в период со 2 по 3 декабря будут проводиться работы на Симферопольском гидроузеле по переключению водопроводов и абонентов на новые трубопроводы, — пояснили в симферопольском филиале ГУП РК «Вода Крыма».
С 00:00 2 декабря и до 6:00 3 декабря будет ограничено водоснабжение по следующим адресам:
— ул.Гурзуфская,
— ул.Мате Залки,
— ул.Коцюбинского,
— ул.Битакская,
— пер.Клинический,
— ул.Солнечная,
— ул.Бабушкина,
— ул.Федько,
— ул.Грибоедова,
— ул.Партизанская,
— ул.Суходольная,
— ул.51-й Армии,
— ул.Фурманова,
— ул.Чапаева,
— ул.Щорса,
— ул.Бетховена,
— ул.Лебедева,
— пер.Ладыгина,
— пер.Гранитный,
— ул.Тургенева,
— ул.Фрунзе,
— ул.Киевская (частично),
— ул.Гаспринского,
— ул.Ленинградская,
— ул.Комсомольская,
— ул.Крупской,
— ул.Шмидта,
— мкр.Солнечная долина,
— мкр.Битак,
— ул. Воровского (частично),
— ул.Беспалова (частично),
— ул.Алуштинская,
— ул.Первомайская,
— а также прилегающие улицы и переулки.
Предприятие «Вода Крыма» приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует иметь запас воды на время работ. Графики подвоза питьевой воды будут сообщены дополнительно.
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