На СВО ушла очередная партия гумпомощи из Крыма
фото: пресс-служба ДУМК

На СВО ушла очередная партия гумпомощи из Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 14:20 20.10.2025

В Духовном управлении мусульман Республики Крым и г. Севастополь (Таврический Муфтият) состоялась передача гуманитарной помощи участникам специальной военной операции на Херсонское и Запорожское направления.

В составе очередной посылки — спальные мешки, термобелье, одежда, обувь, походные горелки.

источник: пресс-служба ДУМК

Просмотры: 16

