фото: пресс-служба ДУМК
На СВО ушла очередная партия гумпомощи из Крыма
Опубликовал: КрымPRESS
в Люди в Крыму
14:20 20.10.2025
Крым и Донбасс 2025-10-20
В Духовном управлении мусульман Республики Крым и г. Севастополь (Таврический Муфтият) состоялась передача гуманитарной помощи участникам специальной военной операции на Херсонское и Запорожское направления.
В составе очередной посылки — спальные мешки, термобелье, одежда, обувь, походные горелки.
источник: пресс-служба ДУМК
Просмотры: 16
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Донбасс