На Таракташской тропе заблудилась группа глухонемых, пожилых туристов

ЧП на туристической Таракташской тропе (ГО Ялта) произошло накануне днём.
Группа глухонемых, пожилых туристов из десяти человек из Симферополя отбилась от основной группы. Туристы заблудились, выбились из сил и самостоятельно не смогли выйти в безопасное место.К месту происшествия оперативно выехала дежурная смена Ялтинского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в количестве 6-ти спасателей на автомобиле повышенной проходимости и сотрудники ГУ МЧС России по РК. По прибытию на место ЧП, спасатели приступили к спасению пострадавших туристов. С помощью альпинистского снаряжения и носилок, восемь человек были эвакуированы в безопасное место на плато Ай-Петри, после чего доставлены в пос. Охотничий. Двух отставших человек спасатели вывели к водопаду Учан-Су и передали старшему основной группы. От медицинской помощи все туристы отказались, — сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
По словам министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова, жители и гости полуострова достаточно часто попадают в подобные ситуации: теряют ориентир в горах, особенно в темное время суток, оказываются на опасных участках или травмируются. Причины – недостаточная подготовка к походу, незнание ландшафтных и рельефных особенностей, а также излишняя самоуверенность в собственных силах.
МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по РК напоминают:
- Собираясь на природу, обязательно возьмите с собой карту, компас, средства связи.
- Сообщите о своем маршруте родственникам и знакомым! Зарегистрируйтесь в местном поисково-спасательном отряде. Определите контрольную дату возвращения. Договоритесь о периодичности сеансов связи.
- У каждого члена группы должны быть с собой спички в непромокаемой упаковке, зажигалка, нож, минимальный набор продуктов.
- Не отпускайте в поход несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых, имеющих опыт в туристических походах!
- Перед тем как отправиться в поход убедитесь, что хорошо изучили маршрут и знакомы с тропами, по которым будет проходить ваш маршрут. Поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды.
- Передвигаясь на местности, отмечайте на карте видимые ориентиры, которые помогут вам найти дорогу обратно. Старайтесь придерживаться тропы и не сходите с нее. Тогда вы никогда не заблудитесь.
- Если, Вы все-таки заблудились, по возможности свяжитесь со спасателями по номеру «101» или «112». Ожидая спасателей, выйдите на открытый участок местности (поляна, берег реки и т.п.)
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».
Фото ГУ МЧС России по РК
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