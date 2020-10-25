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На Таракташской тропе заблудилась группа глухонемых, пожилых туристов

На Таракташской тропе заблудилась группа глухонемых, пожилых туристов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:10 25.10.2020

ЧП на туристической Таракташской тропе (ГО Ялта) произошло накануне днём.

Группа глухонемых, пожилых туристов из десяти человек из Симферополя отбилась от основной группы. Туристы заблудились, выбились из сил и самостоятельно не смогли выйти в безопасное место.К месту происшествия оперативно выехала дежурная смена Ялтинского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в количестве 6-ти спасателей на автомобиле повышенной проходимости и сотрудники ГУ МЧС России по РК. По прибытию на место ЧП, спасатели приступили к спасению пострадавших туристов. С помощью альпинистского снаряжения и носилок, восемь человек были эвакуированы в безопасное место на плато Ай-Петри, после чего доставлены в пос. Охотничий. Двух отставших человек спасатели вывели к водопаду Учан-Су и передали старшему основной группы. От медицинской помощи все туристы отказались, — сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

По словам министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова, жители и гости полуострова достаточно часто попадают в подобные ситуации: теряют ориентир в горах, особенно в темное время суток, оказываются на опасных участках или травмируются. Причины – недостаточная подготовка к походу, незнание ландшафтных и рельефных особенностей, а также излишняя самоуверенность в собственных силах.

МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по РК напоминают:

  • Собираясь на природу, обязательно возьмите с собой карту, компас, средства связи.
  • Сообщите о своем маршруте родственникам и знакомым! Зарегистрируйтесь в местном поисково-спасательном отряде. Определите контрольную дату возвращения. Договоритесь о периодичности сеансов связи.
  • У каждого члена группы должны быть с собой спички в непромокаемой упаковке, зажигалка, нож, минимальный набор продуктов.
  • Не отпускайте в поход несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых, имеющих опыт в туристических походах!
  • Перед тем как отправиться в поход убедитесь, что хорошо изучили маршрут и знакомы с тропами, по которым будет проходить ваш маршрут. Поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды.
  • Передвигаясь на местности, отмечайте на карте видимые ориентиры, которые помогут вам найти дорогу обратно. Старайтесь придерживаться тропы и не сходите с нее. Тогда вы никогда не заблудитесь.
  • Если, Вы все-таки заблудились, по возможности свяжитесь со спасателями по номеру «101» или «112». Ожидая спасателей, выйдите на открытый участок местности (поляна, берег реки и т.п.)

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

Фото ГУ МЧС России по РК

На Таракташской тропе заблудилась группа глухонемых, пожилых туристов

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