На Таракташской тропе заблудилась группа глухонемых, пожилых туристов

ЧП на туристической Таракташской тропе (ГО Ялта) произошло накануне днём.

Группа глухонемых, пожилых туристов из десяти человек из Симферополя отбилась от основной группы. Туристы заблудились, выбились из сил и самостоятельно не смогли выйти в безопасное место.К месту происшествия оперативно выехала дежурная смена Ялтинского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в количестве 6-ти спасателей на автомобиле повышенной проходимости и сотрудники ГУ МЧС России по РК. По прибытию на место ЧП, спасатели приступили к спасению пострадавших туристов. С помощью альпинистского снаряжения и носилок, восемь человек были эвакуированы в безопасное место на плато Ай-Петри, после чего доставлены в пос. Охотничий. Двух отставших человек спасатели вывели к водопаду Учан-Су и передали старшему основной группы. От медицинской помощи все туристы отказались, — сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.