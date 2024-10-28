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На "Таврида.АРТ" стартовали осенние каникулы школьников Крыма
фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида.АРТ"

На «Таврида.АРТ» стартовали осенние каникулы школьников Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:42 28.10.2024

В первый день осенних каникул арт-кластер «Таврида» провёл день открытых дверей для школьников городского округа Судак и города Феодосии. К ним присоединились студенты из Симферополя. Теперь учащиеся школ и вузов могут посетить арт-кластер группой, предварительно записавшись на организованную экскурсию.

Начать каникулы экскурсией по «Тавриде» получили возможность 210 учащихся средних школ сёл Весёлое, Дачное и города Феодосии, ученики СОШ №2 города Судака, а также студенты Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.

Ребята познакомились с Академией творческих индустрий «Меганом» — круглогодичным центром компетенций, который начал свою работу в 2023 году. Уже с 18 лет они смогут принимать участие в образовательных программах, проектных школах, интенсивах и культурно-просветительских форматах Академии. Кроме того, для школьников провели профориентационный квест, на котором они познакомились с творческими специальностями.

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Также гости прогулялись по набережной, где недавно были установлены арт-объекты, созданные в сотрудничестве с Государственной Третьяковской галереей. Они посвящены творчеству знаменитого русского авангардиста Казимира Малевича.

Академия творческих индустрий «Меганом» традиционно каждый месяц проводит по территории бесплатные экскурсии для всех желающих и теперь становится также комфортной площадкой для организованных школьных и студенческих групп.

Для посещения территории Академии «Меганом» необходимо согласовать желаемую дату, направив сообщение на адрес электронной почты tourism@crki.art, а также подготовить приказ от образовательной организации и список участников организованной группы. С более подробной информацией, а также с правилами посещения можно ознакомиться в памятке арт-кластера.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида»
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