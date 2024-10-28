На «Таврида.АРТ» стартовали осенние каникулы школьников Крыма

Начать каникулы экскурсией по «Тавриде» получили возможность 210 учащихся средних школ сёл Весёлое, Дачное и города Феодосии, ученики СОШ №2 города Судака, а также студенты Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.

Ребята познакомились с Академией творческих индустрий «Меганом» — круглогодичным центром компетенций, который начал свою работу в 2023 году. Уже с 18 лет они смогут принимать участие в образовательных программах, проектных школах, интенсивах и культурно-просветительских форматах Академии. Кроме того, для школьников провели профориентационный квест, на котором они познакомились с творческими специальностями.

Также гости прогулялись по набережной, где недавно были установлены арт-объекты, созданные в сотрудничестве с Государственной Третьяковской галереей. Они посвящены творчеству знаменитого русского авангардиста Казимира Малевича.

Академия творческих индустрий «Меганом» традиционно каждый месяц проводит по территории бесплатные экскурсии для всех желающих и теперь становится также комфортной площадкой для организованных школьных и студенческих групп.