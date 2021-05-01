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На «Тавриде» идёт прием заявок на грантовый конкурс

На «Тавриде» идёт прием заявок на грантовый конкурс

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:02 01.05.2021

Продолжается регистрация на Всероссийский конкурс молодежных проектов в рамках образовательных заездов молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий «Таврида». Конкурс проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей». В этом году у молодых творцов есть возможность получить грант до 1,5 млн рублей на воплощение своей идеи. Заявить проект в грантовом конкурсе смогут участники образовательных школ «Таврида» и фестиваля «Таврида.АРТ» – граждане РФ от 18 до 30 лет.

Представить проект можно в одной из восьми номинаций: инициативы творческой молодежи; молодежные медиа; развитие социальных лифтов; укрепление семейных ценностей; студенческие инициативы; патриотическое воспитание; добровольчество; спорт, ЗОЖ и туризм. В каждом заезде определены свои номинации. Участников ждут офлайн и онлайн-консультации с экспертами конкурса. Новинкой этого года станет презентация проектов с помощью видеовизиток, а на фестивале «Таврида.АРТ» защита пройдет в формате шоу. Экспертная комиссия оценит актуальность и социальную значимость каждого проекта, его масштаб, возможность реализации, необходимый бюджет, информационную открытость и перспективу развития в будущем. Лучшие инициативы будут рекомендованы на получение грантовой поддержки до 1,5 млн рублей, — рассказали в пресс-службе АНО «Центр развития культурных инициатив».

За шесть лет на площадке «Тавриды» победителями конкурса стали 957 человек, на реализацию их проектов в общей сложности было выделено более 350 млн рублей. Так, Юлия Глухоедова из Республики Хакасия организовала Всероссийскую школу-фестиваль «Джаз в Хакасии», получив финансирование в размере 1,3 млн рублей. Томич Евгений Жуков стал обладателем гранта в 600 тыс. рублей и запустил некоммерческий кинопроект CAST для талантливых сценаристов, актеров и режиссеров из регионов. Ирина Уэйкем из Москвы получила грант в 750 тыс. рублей и провела литературный салон «Рассвет XXI». В прошлом году одним из победителей грантового конкурса стала Яна Якуба из Судака. Ее проект молодежного движения «Культурное село» получил 1 млн рублей.

На «Тавриде» идёт прием заявок на грантовый конкурс На «Тавриде» идёт прием заявок на грантовый конкурс На «Тавриде» идёт прием заявок на грантовый конкурс На «Тавриде» идёт прием заявок на грантовый конкурс На «Тавриде» идёт прием заявок на грантовый конкурс На «Тавриде» идёт прием заявок на грантовый конкурс

Для участия в грантовом конкурсе необходимо подать заявку через сайт АИС «Молодежь России» (https://grants.myrosmol.ru/) в разделе «Мероприятия» не позднее чем за 5 дней до начала заезда.

На «Тавриде» идёт прием заявок на грантовый конкурс

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