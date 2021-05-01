На «Тавриде» идёт прием заявок на грантовый конкурс

Продолжается регистрация на Всероссийский конкурс молодежных проектов в рамках образовательных заездов молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий «Таврида». Конкурс проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей». В этом году у молодых творцов есть возможность получить грант до 1,5 млн рублей на воплощение своей идеи. Заявить проект в грантовом конкурсе смогут участники образовательных школ «Таврида» и фестиваля «Таврида.АРТ» – граждане РФ от 18 до 30 лет.

Представить проект можно в одной из восьми номинаций: инициативы творческой молодежи; молодежные медиа; развитие социальных лифтов; укрепление семейных ценностей; студенческие инициативы; патриотическое воспитание; добровольчество; спорт, ЗОЖ и туризм. В каждом заезде определены свои номинации. Участников ждут офлайн и онлайн-консультации с экспертами конкурса. Новинкой этого года станет презентация проектов с помощью видеовизиток, а на фестивале «Таврида.АРТ» защита пройдет в формате шоу. Экспертная комиссия оценит актуальность и социальную значимость каждого проекта, его масштаб, возможность реализации, необходимый бюджет, информационную открытость и перспективу развития в будущем. Лучшие инициативы будут рекомендованы на получение грантовой поддержки до 1,5 млн рублей, — рассказали в пресс-службе АНО «Центр развития культурных инициатив».

За шесть лет на площадке «Тавриды» победителями конкурса стали 957 человек, на реализацию их проектов в общей сложности было выделено более 350 млн рублей. Так, Юлия Глухоедова из Республики Хакасия организовала Всероссийскую школу-фестиваль «Джаз в Хакасии», получив финансирование в размере 1,3 млн рублей. Томич Евгений Жуков стал обладателем гранта в 600 тыс. рублей и запустил некоммерческий кинопроект CAST для талантливых сценаристов, актеров и режиссеров из регионов. Ирина Уэйкем из Москвы получила грант в 750 тыс. рублей и провела литературный салон «Рассвет XXI». В прошлом году одним из победителей грантового конкурса стала Яна Якуба из Судака. Ее проект молодежного движения «Культурное село» получил 1 млн рублей.

Для участия в грантовом конкурсе необходимо подать заявку через сайт АИС «Молодежь России» ( https://grants.myrosmol.ru/ ) в разделе «Мероприятия» не позднее чем за 5 дней до начала заезда.