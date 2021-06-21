На «Тавриде» начались «Новые русские сезоны»

На площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму стартовал третий образовательный заезд «Новые русские сезоны», основанный на коллаборации классического искусства и новейших технологий. 300 творцов из 60 регионов России примут участие в арт-школах классической музыки, балета, академического искусства и цифровизации искусства.

Участников ждут междисциплинарные воркшопы, практические лаборатории, стратегические сессии и масштабные образовательные мероприятия от Большого театра, Русского концертного агентства, ГМИИ им. А.С. Пушкина, МГАХИ им. В. И. Сурикова и других партнеров арт-кластера. Соединяя опыт академической среды и знания современности, молодые профессионалы заезда сформируют искусство будущего, — отмечают организаторы.

Арт-школа классической музыки собрала артистов симфонических оркестров, дирижеров, композиторов, менеджеров в сфере академического искусства, оперных и камерных певцов. Секретами мастерства с академическими музыкантами поделятся артисты государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и других коллективов Москвы. Молодые творцы примут участие в мастер-классах от Сергея Лейферкуса, оперного певца, народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР; Дмитрия Вдовина, художественного руководителя Молодежной оперной программы Большого театра России, оперного деятеля, вокального педагога, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Академии хорового искусства; Александра Чайковского, народного артиста РФ, профессора Московской консерватории и др.

28 июня, в финале заезда, на «Тавриде» состоится концерт симфонического оркестра резидентов арт-кластера. Художественный руководитель и главный дирижер – Юрий Башмет, общественный деятель и лауреат премии «Грэмми».

На арт-школе балета в течение 9 дней артисты, представляющие классическую хореографию, будут посещать мастер-классы Елены Забалканской, старшего преподавателя Академии русского балета им. А. Я. Вагановой; Марины Горячевой, главного концертмейстера Московской государственной академии хореографии; и Константина Уральского, заместителя художественного руководителя Государственного академического театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василёва.

Классический балет – это очень непростой вид искусства. Классический танец имеет много разных стилей. На своих занятиях я постараюсь познакомить участников «Тавриды» со стилистическими особенностями этих стилей: от старинных балетов до современных. На наших уроках мы разберем как примеры вариаций балетов ХVIII-XIX века, так и номера из современной хореографии, построенные на базе классического танца. Я думаю, это будет очень интересный опыт как для меня, так и для молодых профессионалов, приехавших на арт-школу балета, – сказал Константин Уральский.

Творческие встречи с ректором Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николаем Цискаридзе и народной артисткой РФ Илзе Лиепа пройдут в формате онлайн. Результатом арт-школы станет новая постановка, которую балетная труппа арт-кластера представит на заключительном концерте заезда.

Арт-школа академического искусства поможет классическим академическим художникам, живописцам, скульпторам научиться мыслить шире и продемонстрировать возможности художественного языка через погружение в практику и профессиональное сообщество. Итогом арт-школы станет выставка живописных работ и скульптур, созданных участниками заезда под руководством опытных педагогов из Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова, а также региональных художественных институций и галерей. В экспозиции будут представлены как индивидуальные, так и коллективные работы художников.

Арт-школа цифровизации искусства познакомит молодых творцов со всеми спектрами возможностей новых технологий и научит применять их для сохранения искусства в цифровом формате. Под руководством Владимира Определенова, заместителя директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по цифровому развитию и заведующего кафедрой НИУ ВШЭ, специалисты по фото-, видеосъемке и монтажу, копирайтеры, программисты, верстальщики и веб-дизайнеры оцифруют площадку арт-кластера и создадут сайт и виртуальный арт-тур по «Тавриде».

фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»