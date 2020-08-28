На «Тавриде» прошла итоговая защита концепций арт-резиденций

В рамках специальной образовательной программы на форуме «Таврида» прошла итоговая защита концепций развития культурных арт-резиденций в регионах России.

Программу развития региональных арт-кластеров при участии Университета креативных индустрий «Таврида» запустила в 2019 году. В ней приняли участие 14 регионов РФ, команды которых прошли интенсивное обучение у специалистов по разработке и продвижению креативных пространств, экспертов в области создания, развития арт-резиденций и формирования креативных сообществ, — отмечают в пресс-службе Центра развития культурных инициатив.

Вместе с участниками программы эксперты определили ключевые векторы развития креативных направлений в регионах, поговорили о тонкостях запуска арт-резиденций и создания платформы для их объединения в сеть, а также о том, как будет происходить дальнейшая поддержка выпускников программы.

Финальные концепции и видения арт-резиденций на территории своих регионов презентовали 15 команд. Также совместно с экспертами они сформировали Дорожную карту развития федеральной сети арт-резиденций.

По итогам защиты экспертная комиссия определила 5 наиболее перспективных проектов, которые получили суммарную грантовую поддержку в размере 35 млн 600 тыс. рублей. По 7,5 млн рублей получили Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Ивановская область и Ставропольский край, а грант в размере 5,6 млн рублей достался Тюменской области.

фото: пресс-служба Центра развития культурных инициатив