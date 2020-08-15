На «Тавриде» стартовала творческая антишкола «Литературы и медиа»

Творческая антишкола «Литературы и медиа» на «Тавриде» стартовала 14 августа. Форум молодых деятелей культуры и искусств собрал 150 лучших прозаиков, поэтов, литературных критиков, блогеров и журналистов в сфере культуры из разных регионов России в возрасте от 18 до 35 лет. Вместе с известными российскими писателями и журналистами, редакторами ведущих издательств и СМИ, участники обсудят как изменился мир литературы и медиа в условиях пандемии и с какими новыми вызовами он столкнется в ближайшее время.

Образовательная программа антишколы будет включать в себя воркшопы, мастер-классы, паблик-токи, медиа-игры и форсайт-сессии. В течение семи дней молодые литераторы узнают о том, являются ли большие тиражи синонимом качественной литературы, нужно ли писать в угоду публике или самостоятельно формировать тренды, что такое книжные франшизы, и почему срок жизни посредственной книги составляет всего 3 месяца, — отмечают в пресс-службе Центра развития культурных инициатив.

Кроме того, эксперты поделятся опытом по формированию личного бренда и расскажут о влиянии блогосферы на карьеру писателя и журналиста. Они ответят на вопрос, как делать интервью с трендсеттерами и что нужно, чтобы стать частью команды крупных федеральных СМИ. Спикерами станут Сергей Анурьев – генеральный директор ГК «Литрес»; Евгений Капьев – генеральный директор издательства «Эксмо»; Рамиль Фасхутдинов – главный редактор издательства «Бомбора»; Григорий Служитель – писатель, лауреат премии «Большая книга», автор бестселлера «Дни Савелия»; Дмитрий Воденников – поэт, эссеист, лауреат премии «Книга года-2019» в номинации «Поэзия»; Михаил Елизаров – лауреат премии «Национальный бестселлер 2020» и др.

В рамках антишколы состоятся воркшопы от журнала Marie Claire. Заместитель главного редактора Раиса Мурашкина расскажет о том, как писать качественные тексты для глянца и как сделать интервью, которое дочитают до конца. Книжная активистка, блогер Knigagid Евгения Власенко поговорит с участниками о том, что нужно сделать, чтобы про их произведения заговорили блогеры. Также в онлайн-формате автор бестселлеров «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои» Гузель Яхина объяснит, как превратить сюжет в сценарий, а английский писатель, сценарист, продюсер Питер Джеймс расскажет про сложности создания цикла романов о расследованиях детектива Роя Грейса. Писатель, поэт, автор романа «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексей Сальников объяснит, как придумать настоящее, а автор бестселлеров «Вонгозеро», «Живые люди» и «Кто не спрятался» Яна Вагнер поговорит с участниками о работе с разными литературными жанрами.

По итогам антишколы в рамках издательской программы арт-кластера «Таврида» книги трех талантливых молодых прозаиков будут изданы в лучших издательствах страны: в «Редакции Елены Шубиной», редакции №1 в «Эксмо», и редакции «МИФ.Проза» с дальнейшим PR-сопровождением. В декабре 2020 года романы представят на международной книжной ярмарке Non/fiction в Москве, а также подготовят о них статью в журнале Marie Claire.

Лучших молодых журналистов ждут стажировки на порталах «Культура.РФ» и «Год литературы», в «ЛитРес» и редакции журнала Marie Claire, в медиахолдинге «Крымская газета» и в «Российской газете». Кроме того, рассказы лучших участников антишколы войдут в рождественский номер журнала «Юность».

Работа антишколы завершится 20 августа, а уже 24 августа «Таврида» объединит дирижеров, композиторов, инструменталистов, оперных и камерных певцов, менеджеров в сфере академического искусства и специалистов арт-резиденций.

фото: пресс-служба Центра развития культурных инициатив