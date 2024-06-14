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На территории Арт-кластера «Таврида» проходят бесплатные экскурсии

На территории Арт-кластера «Таврида» проходят бесплатные экскурсии

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:42 14.06.2024

Автономная некоммерческая организация «Центр развития культурных инициатив» совместно с Федеральным агентством по делам молодежи развивает арт-кластер «Таврида». Проект представляет собой платформу возможностей для молодых деятелей культуры и искусства и объединяет образовательные заезды, фестиваль, федеральную сеть арт-резиденций, Академию творческих индустрий «Меганом» и другие проекты.

10 мая 2024 года для жителей и гостей Республики Крым стартовали экскурсии по арт-парку «Таврида», а в июне для посещения открыта Академия творческих индустрий «Меганом».

На территории Арт-парка посетители увидят более 30 арт-объектов, спроектированных молодыми архитекторами, художниками, скульпторами и дизайнерами городской среды со всей России в рамках творческих форматов, которые проводились под кураторством представителей современной архитектуры и искусства на площадке Арт-кластера. Также год назад Арт-кластер пополнился круглогодичной образовательной площадкой. В бухте Капсель на 27 га разместились здания Академии «Меганом», которая стала одним из ключевых проектов Арт-кластера. Здесь профессионалы творческих и смежных индустрии под наставничеством ведущих экспертов повышают свои творческие навыки.

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Для посещения Арт-парка необходимо зарегистрироваться на официальном сайте https://tavrida.art/, заполнить и отправить заявке на сайте экскурсий https://events.tavrida.art/art-park, а для того чтобы попасть на экскурсию по Академии «Меганом», нужно зарегистрироваться по ссылке: https://events.tavrida.art/meganom

Экскурсии бесплатные. Возрастное ограничение 10+.

источник: пресс-служб арт-кластера «Таврида.АРТ»

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