На территории бывшего аэропорта «Заводское» будет реализовываться инвестпроект

На сегодняшний день получены разрешения на строительство первого этапа, застройщиками уже ведутся подготовительные работы. В новом микрорайоне Симферополя предусмотрена вся социальная, инженерная и транспортная инфраструктура, необходимая для комфортной жизни, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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