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На территории бывшего аэропорта «Заводское» будет реализовываться инвестпроект
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

На территории бывшего аэропорта «Заводское» будет реализовываться инвестпроект

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес 19:31 22.05.2024

На совещании по строительству микрорайона на территории бывшего аэропорта «Заводское» совместно с коллегами, представителями застройщиков обсудили ряд вопросов по реализации инвестпроекта. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

На сегодняшний день получены разрешения на строительство первого этапа, застройщиками уже ведутся подготовительные работы. В новом микрорайоне Симферополя предусмотрена вся социальная, инженерная и транспортная инфраструктура, необходимая для комфортной жизни, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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