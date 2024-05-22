На территории бывшего аэропорта «Заводское» будет реализовываться инвестпроект

На сегодняшний день получены разрешения на строительство первого этапа, застройщиками уже ведутся подготовительные работы. В новом микрорайоне Симферополя предусмотрена вся социальная, инженерная и транспортная инфраструктура, необходимая для комфортной жизни, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.