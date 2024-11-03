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На территории Евпаторийского лесничества высадили порядка 14 тысяч саженцев

На территории Евпаторийского лесничества высадили порядка 14 тысяч саженцев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:41 03.11.2024

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Михаил Назаров принял участие во Всероссийской акции «Сохраним лес». В рамках акции на территории Евпаторийского лесничества высажено порядка 14 тысяч гледичии трехколючковой, ясеня ланцетного и миндаля на площади 4,2 гектаров.

В республике акция стартовала в 6 раз. Это самый масштабный проект по восстановлению лесов в стране, он проводится с 2019 года в рамках национального проекта «Экология».

Акция «Сохраним лес» традиционно отхватывает все субъекты Российской Федерации и продлится до декабря 2024 года. За 5 лет реализации проекта к нему присоединились миллионы участников со всех регионов страны, которые высадили около 300 млн деревьев.

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Главная цель акции — воспитание бережного отношения к одному из главных богатств страны – лесу, а также привлечение внимания общественности к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств.

источник: пресс-служба Правительства Республики Крым

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