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На территории Херсонеса Таврического завершены работы по мощению
фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

На территории Херсонеса Таврического завершены работы по мощению

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:36 17.11.2020

В Херсонесе Таврическом рядом со Свято-Владимирским кафедральным собором завершено мощение тротуарной плиткой. Выполнение работ предусмотрено проектом по благоустройству музейной территории. Объемы этих работ определены и согласованы Министерством культуры РФ.

Сотни паломников и гостей города со всего мира приезжают в Херсонес, в Свято-Владимирский кафедральный собор поклониться колыбели русского православия. Сегодня дорога к храму, построенному во второй половине XIX в. в память о крещении великого князя Владимира Святославича, образует большую пешеходную зону. Износ старого тротуарного покрытия и образовавшиеся выбоины создавали определенные неудобства для посетителей. Устройство более безопасной пешеходной зоны – главная цель проведенных работ, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.

Устаревшие покрытия полностью заменены – на месте старого выполнено новое мощение из тротуарной плитки, которая устойчива к температурным колебаниям (она не подвержена быстрому разрушению из-за воздействия высоких температур и из-за частых переходов с минуса на плюс, что является обычным делом для Крыма в зимний период).

На территории Херсонеса Таврического завершены работы по мощению На территории Херсонеса Таврического завершены работы по мощению

Мероприятия выполнены без проведения земляных работ. Предыдущее покрытие не аутентично и не являлось предметом охраны. Во время проведения работ по демонтажу старого мощения и подстилающих технических слоев был получен каменно-бетонный материал из обломков неправильной «рванной» формы с примесью грунта и дресвы, непригодный для повторного или дальнейшего использования. Решение выполненного мощения было выбрано на основе существующего ранее, соблюдение кругового рисунка мощения позволило в единой стилистике оформить дорогу к Свято-Владимирскому кафедральному собору, — говорят специалисты.

фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»

На территории Херсонеса Таврического завершены работы по мощению

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