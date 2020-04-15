На территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника усилено патрулирование

Администрация ГБУ РК «Ялтинский горно-лесной природный заповедник» напоминает, что на территории Республики Крым действует особый противопожарный режим.

В связи с этим, а также функционирующим режимом повышенной готовности, территория Ялтинского горно-лесного природного заповедника закрыта для посещения. Сотрудники лесной охраны ГБУ РК «ЯГЛПЗ» совместно с МВД по РК, МЧС РК и казачьими формированиями усилили патрулирование территории. В ходе рейдов проводятся разъяснительные беседы на противопожарную тематику и проверка соблюдения правил пожарной безопасности. В общей сложности, по данным ЯГЛПЗ, в период с 10 по 14 апреля, территорию заповедника посетили свыше 200 человек, — сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.



Администрация ГБУ РК «Ялтинский горно-лесной природный заповедник» напоминает, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах (в условиях особого противопожарного режима) штраф для граждан составляет от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц и предпринимателей – от 300 до 500 тысяч. Кроме того за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее за собой возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, штраф для граждан составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч, для юридических лиц и предпринимателей – от 500 тысяч до 1 млн. рублей.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта