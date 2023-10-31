На территории Крымского полуострова ежедневно горит сухостой

Возгорания сухостоя накануне были ликвидированы в Симферопольском, Ленинском, Красногвардейском и Джанкойском районах.

Так, в 13:16 на пульт оперативного дежурного ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» поступила информация о пожаре в с. Пролетное (Симферопольский р-н). Требуется помощь спасателей. К месту происшествия выехала дежурная смена ПЧ с. Новоандреевка ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 3-х чел. и 1 ед. техники, а также подразделение ГУ МЧС России по РК. По прибытии к месту происшествия стало известно, что на открытой местности горит сухая растительность. Существует угроза распространения огня на придомовые территории. Сотрудники пожарной охраны проложили рукавные линии и приступили к ликвидации возгорания. В течение 1 часа 15 минут пожар был локализован и ликвидирован. Площадь его составила 600 квадратных метров. Благодаря оперативной работе огнеборцев удалось избежать дальнейшего «перехода» огня. Пострадавших нет. Причины устанавливаются экспертами, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Позднее, в 15:18 на пульт оперативного дежурного также поступил сигнал о возгорании сухостоя в с. Восход (Джанкойский р-н). К месту происшествия был направлен дежурный состав ПЧ с. Рощино ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», а также сотрудники ГУ МЧС России по РК.

По прибытии стало известно, что на открытой территории произошло возгорание сухой растительности. Огнеборцы оператвино проложили рукавные линии и приступили к ликвидации пожара. В течение 50 минут возгорание было полностью локализовано и ликвидировано. Площадь его составила 400 квадратных метров. При тушении пожара дополнительно использовались хлопушки. Пострадавших нет. Причины устанавливаются экспертами.

Возгорания сухостоя также были ликвидированы в Ленинском и Красногвардейском районах.

Напомним, с 8 июля на территории всего полуострова введен особый противопожарный режим.

МЧС Крыма информирует, что в период функционирования особого противопожарного периода строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населённых пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.

Кроме того, владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

Обращаем внимание граждан, что за нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.

В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить: «112» или «101».

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму