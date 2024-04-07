На территории Опукского заповедника провели экологический субботник. Работали 100 волонтеров

6 апреля на территории Опукского природного заповедника прошла масштабная акция по уборке береговой полосы заповедника после зимних штормов, принесших на пляжную зону большое количество мусора. Субботник проходил по инициативе Российских студенческих отрядов при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым и под непосредственным руководством ФГБУ «Заповедный Крым». В субботнике приняли участие более 100 человек, в том числе, и студенты Симферополя и Ялты, и сотрудники объектов природного заповедного фонда полуострова.

Помимо экологической акции бойцы Российских студенческих отрядов и сотрудники заповедника провели уборку и благоустройство памятника Великой Отечественной войны – военным морякам-гидрографам, расположенного на территории Опукского заповедника. Памятник посвящен героическому подвигу моряков Керченско-Феодосийского военного десанта конца 1941 года.

С 25 марта бойцы Российских студенческих отрядов проводят в Крыму патриотическую акцию «Десант Победы РСО», в рамках которой убирают, ремонтируют, благоустраивают памятники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Акция проводится накануне памятных событий, связанных с освобождением Крыма от немецко-фашистских захватчиков. На территории заповедника находится памятник военным морякам – гидрографам, благодаря усилиям которых корректировалась навигация надводных кораблей Феодосийской десантной группы в рамках Керченско-Феодосийской военной операции в конце декабря 1941 года. Моряки выполнили боевую задачу ценой своих жизней. В память о них на территории заповедника установлен памятник. Очень благодарны руководству дирекции «Заповедный Крым» за возможность в этом году попасть на территорию Опукского заповедника и внести свой трудовой вклад в благоустройство территории памятника. И, кроме того, понимая, что за зимний период на береговой полосе Опукского заповедника из-за штормов выносится большое количество мусора студотрядовцы провели акцию по сбору мусора, внося свой вклад в сохранение природы Крыма. Таким образом, трудовой субботник стал одновременно и патриотическим, и экологическим, — рассказал Владимир Кайданский, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»