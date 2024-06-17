На территории Республики Крым пройдет операция «Должник»

С 17 по 21 и с 24 по 28 июня на территории Республики Крым сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Должник».
При несении службы автоинспекторы проверят участников дорожного движения, как водителей, так и пешеходов, на предмет наличия неуплаченных штрафов за нарушение ПДД РФ в установленный законом срок, — сообщили в ГИБДД.
Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения своевременно оплачивать штрафы. За неуплату штрафа в срок, предусмотренный законодательством, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо административного ареста сроком до 15 суток или обязательных работ до пятидесяти часов.
Узнать информацию о наличии штрафов за нарушение ПДД можно, воспользовавшись специальным сервисом на официальном сайте Госавтоинспекции, а также через Единый портал Госуслуги.ру.
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С тегами: ГИБДД Крыма