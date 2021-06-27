На территории Севастополя активизировались обвальные процессы

В последние дни на территории Севастополя активизировались оползни и обвалы. Причиной таких процессов стали обильные осадки. Из-за сложившейся ситуации специалисты Севприроднадзора и Экоцентра провели оперативное обследование самых опасных участков.

В районе пляжа «Царское село» на Фиоленте сильные ливни привели к возникновению кратковременных разрушительных потоков, что стало причиной эрозионного размыва и обвала части тропы, ведущей к пляжу. По мнению специалистов, наличие глубоких эрозионных промоин может привести к обрушению тропы на участке более 100 метров, — отметили в правительстве Севастополя.

Специалисты также обследовали спуск от места обвала до металлической лестницы на пляж, где выявили активное замачивание склона, а также участки склона, подверженные сползанию и осыпанию грунтов. Наибольшую угрозу представляют оторвавшиеся от коренного склона глыбы и отдельно нависающие выступы горной породы.

По результатам обследования Немецкой балки обвальные процессы не зарегистрированы, но на протяжении 500 метров береговой зоны отмечаются крупные сформированные трещины. Их активизация может произойти в любой момент, независимо от погодных условий.

На Северной стороне на побережье Черного моря до мыса Лукулл (Кача и Андреевка) также возможна активизация оползней. Здесь ключевую роль, помимо осадков, играет и антропогенный фактор — организация полива садовых участков, нецентрализованное водоотведение, сброс сточных вод в выгребные ямы. Повышение общей увлажненности пород и снижение прочности склонов оказывают влияние на развитие оползневого процесса. Департаментом общественной безопасности города Севастополя установлены ограждения и предупреждающие знаки, — уточняет пресс-служба городского правительства.

Просим обращать внимание на предупреждающие элементы: нахождение на этих территориях может быть очень опасно. Призываем выбирать для отдыха пляжи из официального перечня.

Напомним, в городе Севастополе утверждён перечень городских пляжей .