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На трассе «Алушта – Судак» — ограничения. Транспорт едет в объезд
Фото: ВК Говорит Судак

На трассе «Алушта – Судак» — ограничения. Транспорт едет в объезд

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 13:30 05.12.2023

«Служба автомобильных дорог Республики Крым» сообщает о том, что ограничено движения всех видов транспорта на участке трассы «Алушта – Судак». Речь идет о 500 метрах поврежденной ноябрьским штормом дороги в районе села Морское. Здесь же строители оборудовали объездные пути.

Прекращение движения всех видов транспорта вводится на время проведения работ по ликвидации разрушения дорожного полотна на данном участке вследствие шторма, до окончания восстановительных работ. Движение осуществляется в соответствии со схемой объезда. Просим участников дорожного движения руководствоваться данной информацией при выборе маршрута движения, — говорится в сообщении.

На трассе «Алушта – Судак» - ограничения. Транспорт едет в объезд

Де-юре ограничения введены в соответствии с приказом министерства транспорта Республики Крым от 29.11.2023 № 337. Де-факто по разрушенному штормом участку просто не проехать. Транспорт – в объезд, потихонечку, по насыпному и грейдированному участку.

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На трассе «Алушта – Судак» - ограничения. Транспорт едет в объезд

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