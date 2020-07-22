На трассе «Алушта – Судак» открывается сезонная автостанция «Солнечногорское»

«Крымавтотранс» открывает сезонную автостанцию «Солнечногорское» на трассе «Алушта – Судак». Она начнет свою работу уже завтра.

Для обеспечения транспортной доступности жителей и гостей полуострова с 23 июля начнёт работать на период курортного сезона автостанция в селе Солнечногорское, которая относится к Алуштинской автостанционной сети предприятия «Крымавтотранс».

Автостанция «Солнечногорское» является транзитной и обслуживает в день порядка 26 рейсов по направлениям внутри Республики Крым. Рейсовые автобусы от автостанции отправляются в такие населённые пункты, как Симферополь (автостанции «Курортная» и «Аэропорт»), Ялта, Алушта, Судак, Малореченское, Рыбачье, Морское и Приветное, — сообщили в минтрансе Республики.