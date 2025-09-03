На трассе Бахчисарай-Ялта укрепляют склоны. Работы ведутся по графику

На момент проверки на сооружениях проводились буровые и бетонные работы, а также вывоз грунта.

В общей сложности пробурено 36 скважин, в которые погружены пространственные каркасы и выполнено бетонирование свай общим объёмом более 500 куб. м, — сообщил Юрий Гоцанюк.

Ранее на объекте были зафиксированы отставания от графика, однако, как отметил председатель, «замечания оперативно устраняются, работы ведутся по плану». Председатель Правительства поставил задачу:

До 25 октября необходимо завершить работы по установке буронабивных свай.

Кроме того, на участках уже проведена расчистка территории, включая вырубку деревьев и кустарников.

На подпорных стенах ведется ручная разработка грунта и демонтаж старых парапетных конструкций, — добавил Гоцанюк, подчеркивая важность соблюдения сроков и качества выполняемых работ.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым