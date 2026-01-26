На трассе «Евпатория – Черноморское» произошло смертельное ДТП

По предварительным данным, водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 2107», двигаясь со стороны города Евпатории в направлении пгт. Черноморского, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля смертельно травмирован. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.