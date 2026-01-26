Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ДТП в Крыму | На трассе «Евпатория – Черноморское» произошло смертельное ДТП
Новости Республики
На трассе «Евпатория – Черноморское» произошло смертельное ДТП
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

На трассе «Евпатория – Черноморское» произошло смертельное ДТП

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 14:22 26.01.2026

Сотрудники Госавтоинспекции Черноморского района проводят проверку по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня около 9 утра на трассе «Евпатория-Черноморское», вблизи с. Донузлав.

По предварительным данным, водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 2107», двигаясь со стороны города Евпатории в направлении пгт. Черноморского, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля смертельно травмирован. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Госавтоинспекция напоминает водителям о важности соблюдения Правил дорожного движения, особенно в условиях плохой видимости или сложных погодных условий. Управление транспортным средством требует повышенного внимания и ответственности.

Узнайте больше:  В Крыму перевернулась легковушка - пострадали и взрослые, и дети

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 22

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.