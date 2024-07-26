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На трассе «Раздольное — Евпатория» перевернулась «ГАЗель» с арбузами: двое пострадавших

На трассе «Раздольное — Евпатория» перевернулась «ГАЗель» с арбузами: двое пострадавших

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 20:19 26.07.2024

Полиция проводит проверку по факту ДТП с двумя пострадавшими. Авария произошла сегодня днем (в 14:00) на 62 км трассы «Раздольное — Евпатория».

Водитель, 1976 года рождения, управляя автомобилем «ГАЗель», двигаясь со стороны пгт. Раздольное в направлении г. Евпатории по неустановленным причинам, совершил наезд на дорожное ограждение справа, после чего совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля, получили телесные повреждения различной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Инспекторы напоминают водителям о недопустимости управления в утомленном состоянии:

Первыми признаками усталости являются: сонливость, вялость и подавленность. Теряется внимательность и концентрация. Все эти симптомы усталости могут привести к ослаблению реакции, что в особенности опасно при продолжительном пребывании за рулем автомобиля.

На трассе "Раздольное - Евпатория" перевернулась "ГАЗель" с арбузами: двое пострадавших

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