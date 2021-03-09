На трассе Симферополь – Джанкой уложили верхний слой асфальтобетона

На ремонтируемой автодороге Симферополь – Джанкой закончена укладка верхнего слоя покрытия от трассы «Таврида» до поселка Аграрное. Участок вошёл в перечень дорог по реализации мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Специалисты АО «ВАД» уложили асфальтобетон на четырёх полосном участке протяженностью около 2,5 км и перешли на подготовку под укладку второй части запланированных объемов от Аграрного до объездной дороги Симферополя. Сейчас здесь идёт фрезерование старого покрытия и укладка карт выравнивающего слоя, — отмечают в пресс-службе Главного управления по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

Протяженность ремонта дороги Симферополь — Джанкой всего составляет 6,5 км. Фрезерование участка началось в конце февраля, в начале марта дорожники начали укладку выравнивающего слоя и верхнего слоя покрытия. Кроме этого, специалисты АО «ВАД» выполняют устройство ровиков уширения для расширения проезжей части, устанавливают бортовой камень, устраивают площадки под остановки общественного транспорта и прилегающие к ним тротуары. Ремонт будет завершен до 30 июня 2021 года.

фото: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)