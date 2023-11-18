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На трассе «Симферополь – Джанкой» в погибли водитель и пассажирка «четверки»

На трассе «Симферополь – Джанкой» в ДТП погибли водитель и пассажирка «четверки»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 12:32 18.11.2023

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Симферопольском районе, в котором погибли два человека. По информации ГИБДД, смертельная авария случилась накануне днем, в 17:20, на трассе «Симферополь – Джанкой», вблизи села Аграрное.

На трассе «Симферополь – Джанкой» в ДТП погибли водитель и пассажирка «четверки»

Водитель автомобиля «Škoda Fabia», двигаясь со стороны Симферополя в сторону Джанкоя, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2104. В результате столкновения водитель, 1997 года рождения и женщина-пассажир автомобиля ВАЗ 2104 получили травмы несовместимые с жизнью. В автомобиле «Škoda Fabia» никто не пострадал, — сообщили в МВД по РК.

На трассе «Симферополь – Джанкой» в ДТП погибли водитель и пассажирка «четверки»

На месте ДТП работали все оперативные, аварийные службы. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

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Фото: МВД по РК.

 

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