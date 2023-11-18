На трассе «Симферополь – Джанкой» в ДТП погибли водитель и пассажирка «четверки»

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Симферопольском районе, в котором погибли два человека. По информации ГИБДД, смертельная авария случилась накануне днем, в 17:20, на трассе «Симферополь – Джанкой», вблизи села Аграрное.

Водитель автомобиля «Škoda Fabia», двигаясь со стороны Симферополя в сторону Джанкоя, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2104. В результате столкновения водитель, 1997 года рождения и женщина-пассажир автомобиля ВАЗ 2104 получили травмы несовместимые с жизнью. В автомобиле «Škoda Fabia» никто не пострадал, — сообщили в МВД по РК.

На месте ДТП работали все оперативные, аварийные службы. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: МВД по РК.