На трассе «Симферополь — Ялта» водитель грузовика грубо нарушил ПДД. Пришлось отвечать

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД на трассе «Симферополь — Ялта».

Пользователи социальных сетей пожаловались на водителя, который грубо нарушил Правила дорожного движения, создавая опасность для участников дорожного движения. На видеозаписи, опубликованной очевидцами, в г. Ялта водитель грузового автомобиля «ДАФ» с полосы, предназначенной для поворота налево, произвел движение в прямом направлении по разделительной полосе, чем нарушил п.п. 9.9 ПДД РФ, — сообщили в МВД по РК.

В ходе проверки сотрудниками Госавтоинспекции г. Ялты установлена личность нарушителя. Им оказался 34-летний местный житель, в отношении которого был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней».

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