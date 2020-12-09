На трассе «Таврида» из-за обледенения дороги – несколько утренних ДТП

Очевидцы сообщают о серии утренних ДТП на трассе «Таврида», причиной которых стала гололедица на дороге. Так, в районе Горностаевки, под Керчью столкнулись 8 машин.

Керчане предупреждают земляков о том, чтобы воздержались от поездки по трассе «Таврида» в связи с сильным обледенением дорожного покрытия. Как минимум, ночью и утром.

Скриншоты: ВК, Автопартнер Крым.