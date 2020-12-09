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На трассе «Таврида» из-за обледенения дороги – несколько утренних ДТП

На трассе «Таврида» из-за обледенения дороги – несколько утренних ДТП

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:24 09.12.2020

Очевидцы сообщают о серии утренних ДТП на трассе «Таврида», причиной которых стала гололедица на дороге. Так, в районе Горностаевки, под Керчью столкнулись 8 машин.

На трассе «Таврида» из-за обледенения дороги – несколько утренних ДТП

Керчане предупреждают земляков о том, чтобы воздержались от поездки по трассе «Таврида» в связи с сильным обледенением дорожного покрытия. Как минимум, ночью и утром.
На трассе «Таврида» из-за обледенения дороги – несколько утренних ДТП
Скриншоты: ВК, Автопартнер Крым.

На трассе «Таврида» из-за обледенения дороги – несколько утренних ДТП

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