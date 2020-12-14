На трассе «Таврида» микроавтобус сбил женщину

Накануне вечером (в 18:10) на трассе «Таврида», в районе Бахчисарая произошло ДТП, в котором погибла женщина-пешеход.

Водитель автомобиля «Mercedes-Benz Vito», 1963 года, двигаясь по трассе «Таврида» со стороны Бахчисарая в направлении Симферополя допустил наезд на пешехода, 1954 года рождения, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения автомобиля, в зоне видимости пешеходного перехода, не имея на одежде светоотражающих элементов, — сообщили в ГИБДД,

Пенсионерка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Вчера проезжали мимо, лежала женщина… Лужа крови, мужчина мерил пульс и показывал фонариком, объезд. Не было ещё ни знаков аварийных ничего, страшно и жутко, берегите себя, — из записи очевидца ДТП в группе ВК, Автопартнер Крым.

Отметим, что в этом месте трассы переход не то, что запрещен, он, практически, невозможен из-за конструкций ограждения.