На трассе «Таврида» перевернулись два автомобиля минобороны РФ

Два автомобиля минобороны РФ попали в аварию на трассе Керчь – Симферополь, сообщили в МВД по Республике Крым.

В связи с тем, что две военных машины перевернулись в результате ДТП, движение на 124-м километре автодороги «Таврида» со стороны Симферополя в направлении Керчи, в районе поворота на поселок Льговское, затрудненно. Видео с места происшествия поделились в соцсетях очевидцы. По кадрам можно понять, что в аварию попала боевая машина ЗРК «Оса», которую на жесткой сцепке везла ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ, — сообщает «Комсомольская правда. Крым» .