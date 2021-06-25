На трассе «Таврида» перевернулись два автомобиля минобороны РФ

Два автомобиля минобороны РФ попали в аварию на трассе Керчь – Симферополь, сообщили в МВД по Республике Крым.
В связи с тем, что две военных машины перевернулись в результате ДТП, движение на 124-м километре автодороги «Таврида» со стороны Симферополя в направлении Керчи, в районе поворота на поселок Льговское, затрудненно. Видео с места происшествия поделились в соцсетях очевидцы. По кадрам можно понять, что в аварию попала боевая машина ЗРК «Оса», которую на жесткой сцепке везла ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ, — сообщает «Комсомольская правда. Крым».
Сотрудники полиции призвали автомобилистов быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.
Фото и видео: Автопартнер Крым / ВКонтакте.
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