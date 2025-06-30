На трассе «Таврида» теперь есть автозаправочный комплекс с площадкой для автокемперов

Как отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, автотуризм занимает значительную долю в структуре турпотока на полуостров. На сегодня в Республике Крым согласована Концепция развития автотуризма до 2035 года, мероприятия которой будут дополняться практическими шагами, направленными на создание новых автомаршрутов, современных стоянок для автотуристов, парковок и зон отдыха.

Одним из ключевых аспектов развития автотуризма является создание дорожно-транспортной инфраструктуры. Порядка 75% туристов приезжают к нам через Крымский мост и север республики автомобильным транспортом. Для автотуристов на территории республики оборудованы 23 автокемпинга, где можно достаточно комфортно отдохнуть, — сказал Сергей Ганзий.

По словам заместителя генерального директора компании «АТАН» Александра Астахова, автотуризм — это растущий тренд, и важно не просто заправить автомобиль топливом, но и создать удобную точку остановки на карте путешествия для туристов и жителей Крыма.

Справочно: Федеральная трасса «Таврида» — это прорывной проект, качественные дороги связали весь полуостров, что повысило его привлекательность, открыта автомобильная дорога Симферополь – Евпатория –Мирный в обход города Саки, капитально отремонтирован четырехполосный съезд с трассы «Таврида» к городу Феодосия, в активной стадии строительства находится обход Симферополя с трассы «Таврида» на Южный берег республики. Вдоль трассы «Таврида» введено в эксплуатацию 11 многофункциональных зон дорожного сервиса и еще 9 проектируется, на 75 дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Республики Крым расположено порядка 723 объектов придорожного сервиса.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК