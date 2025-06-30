Прямо сейчас:
Главная | Актуально | На трассе «Таврида» теперь есть автозаправочный комплекс с площадкой для автокемперов
Новости Республики
На трассе "Таврида" теперь есть автозаправочный комплекс с площадкой для автокемперов
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

На трассе «Таврида» теперь есть автозаправочный комплекс с площадкой для автокемперов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:58 30.06.2025

На трассе «Таврида» открыт первый в Крыму автозаправочный комплекс с площадкой для автокемперов. АЗК расположен на трассе «Таврида» в 54-х км от Крымского моста по направлению движения в сторону г. Симферополь. Кемпстоянка рассчитана на 6 парковочных мест размером 10×3,6 м., где автотуристы могут подключиться к электроэнергии, подаче воды и подключиться к канализации. Также доступны санузел, контейнеры для мусора, освещение территории в темное время суток. Технические характеристики стоянки соответствует требованиям ГОСТа «Туристские услуги. Кемпинги. Общие требования». Для удобства посетителей на территории автозаправочного комплекса также расположены зоны отдыха: ресторан быстрого питания, фонтан, прогулочные дорожки, детская и спортивная площадки.

Как отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, автотуризм занимает значительную долю в структуре турпотока на полуостров. На сегодня в Республике Крым согласована Концепция развития автотуризма до 2035 года, мероприятия которой будут дополняться практическими шагами, направленными на создание новых автомаршрутов, современных стоянок для автотуристов, парковок и зон отдыха.

Одним из ключевых аспектов развития автотуризма является создание дорожно-транспортной инфраструктуры. Порядка 75% туристов приезжают к нам через Крымский мост и север республики автомобильным транспортом. Для автотуристов на территории республики оборудованы 23 автокемпинга, где можно достаточно комфортно отдохнуть, — сказал Сергей Ганзий.

 По словам заместителя генерального директора компании «АТАН» Александра Астахова, автотуризм — это растущий тренд, и важно не просто заправить автомобиль топливом, но и создать удобную точку остановки на карте путешествия для туристов и жителей Крыма.

Узнайте больше:  Поезда в Крым на летний период загружены на 70%

Справочно: Федеральная трасса «Таврида» — это прорывной проект, качественные дороги связали весь полуостров, что повысило его привлекательность, открыта автомобильная дорога Симферополь – Евпатория –Мирный в обход города Саки, капитально отремонтирован четырехполосный съезд с трассы «Таврида» к городу Феодосия, в активной стадии строительства находится обход Симферополя с трассы «Таврида» на Южный берег республики. Вдоль трассы «Таврида» введено в эксплуатацию 11 многофункциональных зон дорожного сервиса и еще 9 проектируется, на 75 дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Республики Крым расположено порядка 723 объектов придорожного сервиса.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

голоса
Оцените материал
Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x