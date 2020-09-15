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На трассе «Таврида» загорелся КАМАЗ

На трассе «Таврида» загорелся КАМАЗ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:38 15.09.2020

Крымские огнеборцы ликвидировали возгорание грузового автомобиля на трассе «Таврида». Инцидент произошел накануне, во второй половине дня.

В 16:33, на оперативный пульт крымских спасателей поступила информация о возгорании грузового автомобиля на трассе «Таврида» в районе с. Золотое Поле (Кировский район). К месту происшествия немедленно было направлено дежурное подразделение ПЧ 109 с. Приветное ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 2-х человек и 1 единицы техники, а также сотрудники ГУ МЧС России по РК и ГИБДД, — сообщили в МЧС Крыма.

На трассе «Таврида» загорелся КАМАЗ

На месте выясилось, что КАМАЗ загорелся во время движения. Автопожар был потушен в течение 20 минут. К сожалению, кабина автомобиля была уничтожена огнем практически полностью. Пострадавших нет. Причины устанавливают эксперты.

На трассе «Таврида» загорелся КАМАЗ

Фото: МЧС РК.

На трассе «Таврида» загорелся КАМАЗ

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