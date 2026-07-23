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Сель сошел на трассу Ялта – Севастополь
источник фото: соцсеть

На трассу Ялта – Севастополь сошёл сель

Опубликовал: news-parser в Актуально 12:42 23.07.2026

На участке трассы Ялта – Севастополь сошел сель, движение ограничено. Как сообщили РИА Новости Крым в «Крымавтодоре», специалисты уже работают на месте.

Информация о происшествии появилась в четверг утром в соцсетях. В районе села Оползневое на трассу после сильного дождя сошел сель. Движение транспорта было парализовано, машины не могли проехать по затопленному и заваленному грунтом участку дороги.

Принимаются меры для расчистки, работы ведутся, – рассказали на предприятии.

По данным «Крымавтодора», техника на место была направлена около 09:30. Работы по расчистке дороги ведут экскаватор, погрузчик и два КамАЗа.

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источник: РИА Новости Крым

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