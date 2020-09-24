Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | На три дня в Симферополе — по ул. Александра Невского — ограничение движения

crimeapress_news

Внимание, школьники и их родители! Каникулы в Крыму – с 23 по 29 марта, а потом – «удалёнка»

На три дня в Симферополе — по ул. Александра Невского — ограничение движения

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 20:19 24.09.2020

С 23:00 25 сентября движение транспортных средств по улице Александра Невского будет ограничено в обе стороны — на участке от площади Советской до улицы Толстого.

Ограничение вводится на период выполнения подрядной организацией работ по завершению капитального ремонта проезжей части. Ориентировочный срок завершения ограничения движения: 06:00 28 сентября. Также с 6:00 28 сентября до 23:00 30 сентября будет ограничено движение на участке от улицы Толстого до улицы Павленко, — сообщили в пресс-служба администрации крымской столицы. — Просим гостей и жителей крымской столицы учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов по городу.

Движение маршрутных транспортных средств будет осуществляться в объезд перекрытых участков дороги:

На три дня в Симферополе - по ул. Александра Невского - ограничение движения

На три дня в Симферополе - по ул. Александра Невского - ограничение движения

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.