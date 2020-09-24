На три дня в Симферополе — по ул. Александра Невского — ограничение движения

С 23:00 25 сентября движение транспортных средств по улице Александра Невского будет ограничено в обе стороны — на участке от площади Советской до улицы Толстого.

Ограничение вводится на период выполнения подрядной организацией работ по завершению капитального ремонта проезжей части. Ориентировочный срок завершения ограничения движения: 06:00 28 сентября. Также с 6:00 28 сентября до 23:00 30 сентября будет ограничено движение на участке от улицы Толстого до улицы Павленко, — сообщили в пресс-служба администрации крымской столицы. — Просим гостей и жителей крымской столицы учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов по городу.

Движение маршрутных транспортных средств будет осуществляться в объезд перекрытых участков дороги: