На турмаршрутах в горах Крыма появятся стелы с информацией о древних храмах

Установлением памятных плит займутся волонтёры Русского географического общества.

На турмаршрутах в горах Крыма появятся каменные стелы с информацией о древних монастырях и храмах. Данные об объектах будут брать из исторических и археологических исследований. Проект реализует местное отделение Русского географического общества и Крымская митрополия. Первую стелу установят на месте укреплённого монастыря на горном массиве Ильяс-Кая.

Как сообщает Туристический портал Крыма, идея проекта принадлежит председателю отделения РГО в Крыму Геннадию Самохину. По его словам, отправной точкой стало посещение села Родниковое в Байдарской долине. Там некогда стоял храм, описанный дореволюционным исследователем Крыма Василием Кондараки.

Появилось желание рассказать о церкви, и чтобы найти дополнительную информацию, обратился в Крымскую митрополию, где предложили составить базу подобных объектов, которые можно было бы сделать туристическими достопримечательностями, – поделился Геннадий Самохин.

Уже определены первые 30 объектов, которым будут возвращены имена – они расположены на Южнобережье и в Бахчисарайском районе. В месте, где находились религиозные сооружения или есть их остатки, установят каменные стелы из гранита или известняка, сообщил Туристическому порталу Крыма Travel Crimea инициатор проекта. Информация о каждом из объектов будет выгравирована на камне лазером. Чтобы осуществить задуманное, нужно будет также решить вопросы административного характера.

Первая стела должна появиться на горном массиве Ильяс-Кая, который возвышается над Ласпинской бухтой. Там, на вершине, в IX-XIII веках стоял укреплённый монастырь. На очереди – локации на горах Демерджи, Аю-Даг, Ай-Петри, Басман, мысах Мартьян, Ай-Тодор, пещерном городе Бакла. Памятные знаки поставят ещё в нескольких исчезнувших с карт сёлах полуострова.

Российское географическое общество открыто ко всем, кто готов участвовать в этом проекте, которым обязательно нужно заниматься с точки зрения истории системно, – сообщил Геннадий Самохин.

Установлением памятных плит займутся волонтёры Русского географического общества. Финансирование проекта будет вестись на средства РГО и Крымской митрополии.