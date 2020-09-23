На тысячу жителей Севастополя приходится больше полутора тысяч банковских карт

По данным на 1 июля 2020 года на 1000 севастопольцев приходится больше 21 устройства для приема платежных карт (на 26,7% больше, чем годом ранее). По обеспеченности платежной инфраструктурой Севастополь занимает 2 место в ЮФО после Краснодарского края. Количество электронных терминалов, установленных в торгово-сервисных предприятиях, выросло по отношению к аналогичной дате прошлого года больше, чем на треть – до 8 с лишним тысяч единиц.

С весны 2019 года в регионе в рамках регионального проекта по повышению финансовой доступности реализуются мероприятия «дорожной карты», подписанной Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации и Правительством города федерального значения Севастополя, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением Михаила Бежана. – В том числе, мы развиваем и приоритетное направление по увеличению доли безналичных расчетов и расширению платежной инфраструктуры, и отмечаем позитивную динамику роста в этом сегменте.

В среднем, отмечают специалисты, на 1000 жителей Севастополя приходится больше полутора тысяч платежных карт (рост к прошлому году составил больше 28%). Всего за первое полугодие 2020 года на территории Севастополя оплатили банковскими картами товары и услуги на сумму более 15 млрд руб.