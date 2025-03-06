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На участие в кадровой программе «Герои Крыма» более 500 человек подали заявки

На участие в кадровой программе «Герои Крыма» более 500 человек подали заявки

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:52 06.03.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что с момента запуска региональной кадровой программы «Герои Крыма» на участие в ней зарегистрировались уже свыше 500 человек.

Как отметил Сергей Аксёнов, такое количество участников является лучшим показателем востребованности и важности инициативы, направленной на подготовку управленческих кадров из числа крымчан – участников специальной военной операции.

Уверен, что программа станет успешной и поспособствует приходу квалифицированных, патриотичных кадров во все сферы. Наши герои – будущее Крыма и России. Желаю всем кандидатам удачи! – сказал Глава республики.

Программа была презентована 20 февраля в ходе заседания ее Общественного совета, в который входят Герои Российской Федерации, представители силовых ведомств и общественных организаций. Регистрация открылась 24 февраля и продлится до 30 марта 2025 года. Подать заявку на участие можно на официальном сайте проекта.

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СПРАВКА. Региональная кадровая программа «Герои Крыма» является аналогом федеральной программы «Время героев», которая реализуется по поручению Президента Владимира Путина. Проект направлен на подготовку высококвалифицированных компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для работы в органах власти, учреждениях, организациях и на предприятиях Республики Крым.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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