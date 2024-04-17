На участке трассы «Джанкой – Феодосия» ограничено движение. Схема объезда

На трассе «Джанкой – Феодосия», на участке автодороги от Джанкоя до села Победное в среду временно ограничено движение. Об этом сообщил глава минтранса РК Николай Лукашенко.

Временно ограниченно движение автомобилей на участке автомобильной дороги Граница с Херсонской областью — Джанкой — Феодосия от города Джанкоя до села Победное Джанкойского района, — отметил министр.

Объезд — через населенные пункты Серноводское, Рубиновка, Азовское Джанкойского района в прямом и обратном направлениях. Схема движения автобусов также временно изменена. О снятии ограничений сообщат дополнительно.