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На участке трассы «Джанкой – Феодосия» ограничено движение. Схема объезда

На участке трассы «Джанкой – Феодосия» ограничено движение. Схема объезда

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 12:21 17.04.2024

На трассе «Джанкой – Феодосия», на участке автодороги от Джанкоя до села Победное в среду временно ограничено движение. Об этом сообщил глава минтранса РК Николай Лукашенко.

Временно ограниченно движение автомобилей на участке автомобильной дороги Граница с Херсонской областью — Джанкой — Феодосия от города Джанкоя до села Победное Джанкойского района, — отметил министр.

Объезд — через населенные пункты Серноводское, Рубиновка, Азовское Джанкойского района в прямом и обратном направлениях. Схема движения автобусов также временно изменена. О снятии ограничений сообщат дополнительно.

На участке трассы «Джанкой – Феодосия» ограничено движение. Схема объезда

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