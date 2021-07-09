На учениях «Sea Breeze 2021» отработали уничтожение «квазиреспублики»

Украину не отпускают «фантомные боли», связанные с потерей Крыма и Донбасса в 2014-м. Спустя 7 лет к тем событиям на полуострове и на востоке страны вернулись стратеги учений НАТО и партнеров альянса «Sea Breeze 2021». Появление «сепаратистской республики» сообща «задушили в зародыше».

В частности, на учениях под Одессой была отработана «стабилизация кризисного региона».

По легенде учений, незаконные вооружённые формирования захватили органы государственной власти и обустроили ряд лагерей, блокпостов для контроля транспортных путей, аэродромов и важных объектов инфраструктуры с целью создания квазиреспублики, — говорится в сообщении ВМС ВС Украины в Facebook.

Для операции, которая началась с высадки морского и воздушного десантов, украинские силы разделили на четыре тактические группы и группу огневого поражения. Первая, при поддержке спецназа Службы безопасности Украины, высадилась с борта десантного корабля, деблокировала порт и критические объекты инфраструктуры, а после удерживала их до прибытия подразделений национальной гвардии.

В дальнейшем они выдвинулись на определенный участок государственной границы, — отметили в пресс-службе.

Вторая группа, в которую вошли украинские морские пехотинцы и пограничники, а также военнослужащие Грузии и Молдавии, высадилась с вертолетов, захватила аэродром и организовала там круговую оборону. В ходе учений ряд подразделений попадал в засады, для их деблокирования использовали силы третьей группы. Позже, по плану командования, она также выдвинулась в сторону границы.

Отдельным элементом учений стала отработка взаимодействия украинской и американских рот морских пехотинцев, которые совместно вели рейдовые операции.

Учения были спланированы с учетом опыта боевых действий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, — пояснили в пресс-службе ВМС ВС Украины.

Помимо украинской армии, а так же уже упомянутых грузин и молдаван, в «стабилизации кризисного региона» приняли участие военнослужащие США.

Фото: пресс-служба ВМС ВС Украины.