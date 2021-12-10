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На учете в Евпаторийском Центре амбулаторной онкологической помощи состоит более 4 тысяч пациентов

На учете в Евпаторийском Центре амбулаторной онкологической помощи состоит более 4 тысяч пациентов

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 19:01 10.12.2021

В центре амбулаторной онкологической помощи, организованном на базе ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», состоит на учете 4 267 пациентов.  По словам  главного врача учреждения Александра Шевцова, благодаря работе центра, злокачественные  новообразования впервые выявлены у 412 жителей города Евпатория. Каждый из пациентов прошел детальное обследование, необходимое для подтверждения диагноза в кратчайшие сроки, что дало возможность раньше начать специальное лечение и победить болезнь.

Всего с момента открытия центра состоялось более 8 тысяч посещений к врачам-онкологам, более 70% из которых в рамках диспансерного наблюдения. Как отмечает главный врач, создание центра позволило решить несколько важных задач. В первую очередь, максимально сократить путь пациента от момента постановки диагноза до начала лечения в специализированном онкологическом стационаре. Для этих целей были закуплены и установлены компьютерный томограф, рентгеновский маммограф, рентгендиагностический комплекс, планируется открытие эндоскопического кабинета, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

На базе  стационара Евпаторийской городской больницы организовано проведение противоопухолевой лекарственной терапии, в этом году проведено более 180 курсов химиотерапии.

После завершения специального лечения пациенты находятся под наблюдением врачей онкологов ЦАОП,  для пациенток со злокачественным новообразованиями женских половых органов организован прием специалиста – врача гинеколога-онколога.

Таким образом, открытие центра дало возможность пациентам получать лечение в комфортных условиях, а реализация мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» способствует повышению качества и доступности онкологической помощи для жителей Евпатории.

На учете в Евпаторийском Центре амбулаторной онкологической помощи состоит более 4 тысяч пациентов

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