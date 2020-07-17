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На Украине административно-территориально «поделили» Крым
Иллюстрация: pxhere.com

На Украине административно-территориально «поделили» Крым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:44 17.07.2020

Верховная рада Украины утвердила новое административно-териториальное деление Крыма. По версии Киева, на полуострове теперь 10 районов: Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Курманский, Перекопский, Симферопольский, Феодосийский и Ялтинский. Ну и отдельно — город Севастополь.

Новый — Курманский район — включает в себя нынешние территории Красногвардейского и Первомайского районов (Курман-Кемельчи – название поселка Красногвардейское до 1944 года).

Нижнегорский район ликвидирован и включен в состав Белогорского. Судак теперь – часть Феодосийского района. Алушта – Ялтинского. Армянск, Красноперекопский и Раздольненский районы «объединены» в Перекопский район. Еще «глобальнее» поступили депутаты рады с Евпаторией, Сакским и Черноморским районами – теперь это (на украинских картах) Евпаторийский район.

Занимательно? Весело? Но вопрос-вопросов: ЗАЧЕМ? Или даже не так сформулируем. О! А СМЫСЛ?!

На Украине административно-территориально «поделили» Крым

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