На Украине готовятся… к вторжению российских войск из Крыма

И очень боятся.

Все чаще на Украине звучат возгласы о «военной угрозе» из Крыма. То Чубаров отметится, то эксперты визгливым хором призовут, «готовиться к войне». Небезызвестный «эксперт в области национальной безопасности, обороны и силовых структур» Олег Слободян, в частности, связал «похищение» украинского военнослужащего (видео пьяного «марша» нарушителя — ЗДЕСЬ) с подготовкой «нападения из Крыма».

Все это говорит о том, что там происходят, на первый взгляд, невидимые процессы, но это, скорее всего, уточнение диспозиций и, возможно, даже подготовка к каким-то провокациям военного характера или даже более серьезным военным действиям, — заявил он.

Так ведь и официальные лица туда же. Украина готова «к войне с Россией«, если РФ «применит военные методы ради воды для Крыма«. Такое заявление в интервью «Укринформу» сделал вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

Мы не боимся. Мы готовы сегодня к любым поступкам и действиям. Мы за шесть лет уже отбоялись. Сегодня у нас совсем другой уровень боевой готовности, другая украинская армия, которая готова дать отпор врагу, — гордо высказался Резников.

Возможно, украинский чиновник намекнул на недавние испытания в «незалежной» ракеты «Нептун» — «чудо-оружие» поразило с берега две надводные цели, что дало повод «украинским патриотам» поведать о том, как они «потопят корабли Черноморского флота». Так ведь хваленый «Нептун» (Р-360) — всего лишь вариант старой советской крылатой ракеты ПКР Х-35 образца семидесятых годов, усовершенствованный наподобие американского «Гарпуна» (уже из 80-х годов прошлого века). Скорость ракеты относительно небольшая, способность проникать через систему ПВО низкая, точность невысокая. Такие «огневые точки», извините, подавляются еще до начала наступления… Мы не пугаем. Просто реплика — на «отбоялись». О чем говорят все подобные заявления и кликушины вопли? Именно о том, что боятся. До поросячьего визга боятся.

За всей этой болтовней о «российской военной угрозе» умалчивается причина «опасений». Вода в Крым. В Киеве прекрасно понимают, что водная блокада полуострова (как и все иные «блокады») — явный перебор. И при ином раскладе российско-западных отношений Украине бы такого не то что «не спустили» бы, просто не разрешили. А тем, кто не чувствуют за собой правды, только и остается… бояться.

Сеня Фрименс.