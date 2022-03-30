На Украине хотят запретить каноническую Православную Церковь. А что говорят в Крыму

Запретить Православие? Как это возможно?!

На Украине Верховная рада рассмотрит законопроект о запрете УПЦ. Как сообщает Союз православных журналистов, законопроект предусматривает запрет на территории Украины Московского Патриархата – Русской Православной Церкви и религиозных организаций, которые являются ее частью, «в том числе Украинской православной церкви».

Вся церковная собственность высших органов церковной власти и управления Русской православной церкви в Украине и религиозных организаций, являющихся частью Русской православной церкви в Украине, в том числе Киевской митрополии Украинской православной церкви, синодальных учреждений, управления епархий, в течение 48 часов со дня вступления в силу этим законом инвентаризируется и национализируется, в порядке установленном Кабинетом Министров Украины, – говорится в законопроекте.

В статье 2-й предусмотрено, что религиозные общины, монастыри и духовные учебные заведения Московского Патриархата могут изменить свое подчинение в течение 14 дней со дня вступления в силу этого закона в соответствии с Законом Украины «О свободе совести и религиозных организациях», что позволит сохранить им все свое имущество.

В статье 4-й говорится, что Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Свято-Успенская Почаевская лавра, Свято-Успенская Святогорская лавра и другие архитектурные памятники государственного значения, находящиеся в собственности или пользовании Московского Патриархата, переходят в собственность государства, а сделки (решения) об их использовании отменяются.

Статья 5 гласит, что при изменении подчиненности религиозных общин, монастырей и духовных учебных заведений Московского Патриархата, Служба безопасности Украины осуществляет проверку информации по антиукраинской или любой антигосударственной деятельности или коллаборационизма с российским агрессором и, в случае подтверждения этой информации, привлекает виновных к уголовной ответственности согласно действующему законодательству.

Как отреагировали в Москве.

Законопроекты депутатов Верховной рады о ликвидации канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в случае их принятия, спровоцируют новый виток гражданского противостояния и приведут к обострению социального кризиса, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты РФ Владимир Легойда.

Законопроекты, имеющие целью фактическую ликвидацию канонической Украинской православной церкви путем запрета ее деятельности на территории Украины, внесенные на днях в Верховную раду Украины (№ 7204 и № 7213), если будут приняты, несомненно, приведут к обострению социального кризиса, спровоцируют новый виток гражданского противостояния и усугубят раскол, ранее спровоцированный антиканоническими действиями Фанара, — написал Легойда во вторник в своем Telegram-канале .

Он напомнил, что священнослужители и верующие УПЦ на протяжении многих лет подвергаются преследованиям со стороны представителей раскольнических группировок и националистов, однако в последнее время эти гонения стали еще более жестокими. Поэтому с принятием любого из этих законопроектов стоит ожидать еще более ожесточенных расправ над представителями духовенства и верующими. Легойда выразил надежду, что представители властей осознают вред, который нанесет народу Украины одобрение таких законопроектов.

Что сказали в Крыму.

В Крыму также прокомментировали эту «законодательную инициативу» украинских депутатов.

В Верховную раду Украины внесен законопроект о запрете деятельности канонической Украинской Православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества. УПЦ – крупнейшая конфессия Украины. У кого-то еще остались сомнения, что Россия освобождает украинский народ от абсолютного зла? Оно выращено в идеологических лабораториях западных спецслужб, накачано ненавистью и вооружено до зубов, его цель – уничтожение наших общих ценностей, всего, что веками связывает наши народы, всего, что нам дорого. Поэтому – только демилитаризация, денацификация и суд над нацистскими преступниками. Поэтому – только Победа! Конец у богоборцев всегда одинаковый – поражение и позор. Проверено историей, — прокомментировал Глава РК Сергей Аксёнов, выразив мнение подавляющего большинства крымчан.

ОТ РЕДАКЦИИ: Какие еще нужны доказательства для определения нынешнего киевского режима как фашистского и национал-шовинистского?!

Во-первых, негоже государству, политикам в дела Церкви вмешиваться. Но на Украине несколько лет назад допустили именно это. Ведь раскол и проект «ПЦУ» под «колпаком» Византийского патриархата — именно политический. Наивные украинские миряне думали, что этим все ограничится? Нет уж, дали палец куснуть, теперь всю руку оттяпают.

Во-вторых, этот законопроект можно разделить на политическую составляющую и собственно имущественную, т.е. на духовную и материальную. В первой части священники канонической Православной Церкви объявляются и подразумеваются поголовно «шпионами», «врагами народа», носителями идей «русского мира». Во второй части – земля, церкви, монастыри, все имущество от свечек до икон – это… миллиарды и миллиарды даже не гривен, долларов. Удержится – не удержится киевская власть – вопрос десятый, а вот хапнуть (пусть и напоследок) такой куш…

В-третьих, украинские парламентарии рассчитывают на массовый «переход» священников под знамена «правильной» ПЦУ и на всеядность прихожан. Если их прикидки верны, то эту страну, уж извините, никакая вера, никакая Церковь не спасет. Что-то никто из православных не заступился за священника, которого пинали и арестовывали прямо в церкви (недавняя история из города Смела Черкасской области), что-то мало кто отважился отстаивать свои храмы, когда их отбирали и сжигали раскольники и украинские «нацики». Тут уж все просто – если твоя вера – свечку «на желание» раз в неделю поставить, то тогда тебе безразлично, хоть в РПЦ, хоть в ПУЦ, хоть к макаронного богу…

И да… чего уж там, запрет канонической Православной Церкви выведет конфликт на Украине на новый уровень – борьбы за веру и лишь укрепит в том, что это зло нужно обязательно добить.

СПРАВКА: Украинская Православная церковь (УПЦ) является самоуправляемой Церковью с правами широкой автономии в составе Московского Патриархата. Предстоятель УПЦ с 2014 года — Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский). Всего в составе УПЦ более 50 епархий и 12 тысяч общин, а также порядка 300 монастырей.

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