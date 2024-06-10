Российский прорыв в районе Очеретино, на Авдеевском направлении в марте — апреле текущего года запустил цепочку необратимых событий для ВСУ по всей линии соприкосновения. Долгое время считалось, что прорыв фронта произошел из-за передачи позиций 47-й бригадой 115-й бригаде и незавершенных работ по строительству полноценных укрепрайонов.

Однако украинские аналитики, разбираясь в ситуации указывают, что 115 отдельная механизированная бригада (ОМБр) ВСУ пришла на замену 23 ОМБр и 71 отдельной егерской бригаде (ОЕБр). Ротация состоялась 27-28 марта, и уже 29 марта бригады вышли. В январе-марте позиции укреплялись и были переданы «в довольно неплохом состоянии».

Первые трудности для ВСУ начались, когда подразделение территориальной обороны, которым командовал бывший народный депутат, оставило свои позиции в Новокалиново. Это поселение расположено в северо-западной части Донецкой области, на берегу реки Казённый Торец. Оставление этих позиций поставило под угрозу фланг соседнего батальона, что создало серьезные проблемы для удержания позиций на этом участке.

Вслед за этим последовала неподготовленная и нескоординированная попытка контратаки, которая привела к тяжелым потерям среди украинских подразделений. Российские силы сумели продвинуться вперед, и, в то время как одни подразделения ВСУ продолжали самовольно оставлять свои позиции, другие оставались на местах, неся значительные потери.

115-я отдельная механизированная бригада ВСУ на передовой линии приняла бой и пытались стабилизировать ситуацию. Однако значительная часть из них попала в плен или погибла. Резервы бригады не были готовы к сражению, отсутствовало взаимодействие, а подготовка к боям оставляла желать лучшего. Как результат, фронт был прорван, и ВСУ понесли серьёзные потери.

В частности, был потерян целый поселок Очеретино, расположенный в Ясиноватском районе Донецкой области. Этот населенный пункт находится на высоте, что давало ему стратегическое значение. Несмотря на минимальные бои, поселок был оставлен, так как оборона в нем не была подготовлена, и попросту там не было комуего оборонять.

Российские войска вошли в Очеретино практически без разрушений. Основная масса артиллерийских ударов была нанесена уже артиллерией ВСУ, чтобы сдержать дальнейшее продвижение наших подразделений.

Аналитики противник считают, что главной причиной стали организационные проблемы и недостаточная подготовка украинских подразделений. Однако, глядя на личный состав подразделений ВСУ, думается проблема в ином.

Новые бойцы для ВСУ, во время обучения на полигоне

Турецкое агентство Anadolu опубликовало фото бойцов 43-й бригады ВСУ в Харьковской области. В основном это люди старше 50 лет. С недавнего времени даже бригады территориальной обороны активно вливаются в подразделения ВСУ из-за нехватки личного состава и потерь.

Ценность ТрО в десантно-штурмовых бригадах продолжает оставаться околонулевой на протяжение длительного времени, но в условиях огромных потерь ВСУ годится любая живая сила, даже та, что проживёт на поле боя в лучшем случае сутки.

ВСУ закупают энергетики со вкусом каннабиса из-за истощения на передовой — New York Times

Украина находится в самом тяжелом состоянии за все время конфликта. Истощенные войска на передовой подсели на энергетики, которые были созданы специально для поставок в зону конфликта.

«Когда я выхожу на патрулирование, я пью энергетический напиток. Перед нападением я выпиваю энергетический напиток. Если ты не будешь пить эту дрянь, где ты возьмешь энергию для этого последнего рывка?», — рассказывает украинский боевик с позывным «Психо».

Рост потребления стал предлогом для появления «сумасшедших вкусов»: «кактус», «сахарная вата» и «каннабис». Банки с такими напитками заказываются на передовую целыми грузовиками.

Истощенные войска на передовой попались на крючок разрекламированных энергетических напитков. Их ассортимент всё увеличивается, и некоторые из них изготавливаются специально для ВСУ.

Германия отвергла идею Макрона отправить военных инструкторов на Украину — Die Welt

«Мы продолжим предотвращать эскалацию. На Украине не будет солдат ни из наших стран, ни от НАТО в целом. Важно поддерживать Украину, но не допускать эскалации войны между Россией и НАТО», — заявил Шольц.

Ранее отправлять своих военных на Украину отказались США.

Франция может поставить Украине не больше шести истребителей Mirage 2000-5 — La Tribune

У французских ВВС всего 26 самолетов такого типа. Если Париж хочет оставить себе хотя бы один эскадрон (20 самолетов), то он не может дать более шести истребителей. Такое количество самолетов крайне мало как для того, чтобы реально помочь ВСУ, так и для того, чтобы «удовлетворить амбиции президента Франции Эмманюэля Макрона, который хочет остаться в центре политической игры вокруг военной помощи Киеву».

Нежелание Макрона называть точное количество направляемых ВСУ самолетов издание связывает с тем, что ему, вероятно, придется убеждать Грецию, Катар и ОАЭ передать свои самолеты Украине.

Карта боевых действий СВО сегодня онлайн — Авдеевское направление АвдеевкаЯндекс Карты — транспорт, навигация, поиск мест По данным портала LostArmour.info Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника». Узнайте больше — Здесь. Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…